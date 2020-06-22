Минкультуры поддержало иск к Серебренникову

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представитель министерства культуры не стала отзывать иск на 129 миллионов рублей к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Гражданский иск прошу удовлетворить", - заявила представитель ведомства. Она добавила, что считает виновность подсудимых доказанной, но не стала высказываться о наказании, оставив этот вопрос на усмотрение суда.
Перед началом прений театральные деятели собрали более 3 тысяч подписей в защиту фигурантов этого дела и отправили письмо министру культуры Ольге Любимовой. Худруки театров, режиссеры, актеры и другие неравнодушные призвали Минкультуры отозвать иск о возмещении ущерба и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела".
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Хищения, по версии следствия, Серебренников организовал вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.