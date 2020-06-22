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https://ria.ru/20200622/1573295096.html
Минкультуры поддержало иск к Серебренникову
Представитель министерства культуры не стала отзывать иск на 129 миллионов рублей к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии",... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:32
культура
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
следственный комитет россии (ск рф)
кирилл серебренников
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, следственный комитет россии (ск рф), кирилл серебренников, происшествия

Минкультуры поддержало иск к Серебренникову

12:55 22.06.2020 (обновлено: 13:32 22.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представитель министерства культуры не стала отзывать иск на 129 миллионов рублей к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Гражданский иск прошу удовлетворить", - заявила представитель ведомства. Она добавила, что считает виновность подсудимых доказанной, но не стала высказываться о наказании, оставив этот вопрос на усмотрение суда.
Заседание суда по делу Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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Прокурор по делу Серебренникова назвал обвинение полностью доказанным
Перед началом прений театральные деятели собрали более 3 тысяч подписей в защиту фигурантов этого дела и отправили письмо министру культуры Ольге Любимовой. Худруки театров, режиссеры, актеры и другие неравнодушные призвали Минкультуры отозвать иск о возмещении ущерба и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела".
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Хищения, по версии следствия, Серебренников организовал вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.
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КультураСофья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияСледственный комитет России (СК РФ)Кирилл СеребренниковПроисшествия
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