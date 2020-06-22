Московские причалы готовы к открытию пассажирской навигации

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается во вторник 23 июня, сообщил журналистам заместитель мэра Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается во вторник 23 июня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Речные прогулки - одно из любимых времяпровождений москвичей и гостей столицы, особенно в жаркие летние дни. В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт", - сообщил Бирюков.

По его словам, перед стартом навигации все городские пассажирские причалы были тщательно проверены.

"Специалисты комплекса городского хозяйства очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку, заменили резиновые отбойники", - отметил заммэра.

Кроме того, особое внимание уделили подготовке набережных. Были приведены в порядок чугунные ограждения, лестничные сходы, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных установили гранитные лавочки.

Бирюков напомнил, что за последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную. В центре города на левом берегу реки создали пешеходный маршрут от делового центра "Москва-Сити" до Гончарной набережной протяженностью более 19 километров.