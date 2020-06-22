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Московские причалы готовы к открытию пассажирской навигации
Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается во вторник 23 июня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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353
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петр бирюков, москва, общество

Московские причалы готовы к открытию пассажирской навигации

12:54 22.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристические теплоходы на Москве-реке
Туристические теплоходы на Москве-реке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается во вторник 23 июня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Речные прогулки - одно из любимых времяпровождений москвичей и гостей столицы, особенно в жаркие летние дни. В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт", - сообщил Бирюков.
По его словам, перед стартом навигации все городские пассажирские причалы были тщательно проверены.
"Специалисты комплекса городского хозяйства очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку, заменили резиновые отбойники", - отметил заммэра.
Кроме того, особое внимание уделили подготовке набережных. Были приведены в порядок чугунные ограждения, лестничные сходы, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных установили гранитные лавочки.
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Бирюков напомнил, что за последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную. В центре города на левом берегу реки создали пешеходный маршрут от делового центра "Москва-Сити" до Гончарной набережной протяженностью более 19 километров.
Заммэра отметил, что в ближайшие годы вся территория вдоль Москвы-реки общей протяженностью около 200 километров станет доступна для горожан - там появятся современные набережные и пешеходные зоны.
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