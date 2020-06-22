https://ria.ru/20200622/1573295035.html
Московские причалы готовы к открытию пассажирской навигации
Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается во вторник 23 июня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:54
2020-06-22T12:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152179/45/1521794598_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_560560161fdd393a3865a2fade832482.jpg
https://realty.ria.ru/20200622/1573044795.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152179/45/1521794598_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_560560161fdd393a3865a2fade832482.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152179/45/1521794598_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_17eb225f44425f485c640c5e1e0bcb20.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152179/45/1521794598_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_50cc25d3cca581cf0728dd5b523c0d09.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается во вторник 23 июня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Речные прогулки - одно из любимых времяпровождений москвичей и гостей столицы, особенно в жаркие летние дни. В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт", - сообщил Бирюков.
По его словам, перед стартом навигации все городские пассажирские причалы были тщательно проверены.
"Специалисты комплекса городского хозяйства очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку, заменили резиновые отбойники", - отметил заммэра.
Кроме того, особое внимание уделили подготовке набережных. Были приведены в порядок чугунные ограждения, лестничные сходы, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных установили гранитные лавочки.
Бирюков напомнил, что за последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную. В центре города на левом берегу реки создали пешеходный маршрут от делового центра "Москва-Сити" до Гончарной набережной протяженностью более 19 километров.
Заммэра отметил, что в ближайшие годы вся территория вдоль Москвы-реки общей протяженностью около 200 километров станет доступна для горожан - там появятся современные набережные и пешеходные зоны.