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В Пензе пропал шестилетний мальчик во время прогулки
Полиция Пензы разыскивает шестилетнего мальчика, который в понедельник пропал во время прогулки в парке, при себе у ребенка был футбольный мяч, сообщила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:37
пенза
происшествия
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353
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пенза, происшествия

В Пензе пропал шестилетний мальчик во время прогулки

12:54 22.06.2020 (обновлено: 15:37 22.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Полиция Пензы разыскивает шестилетнего мальчика, который в понедельник пропал во время прогулки в парке, при себе у ребенка был футбольный мяч, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
"Управление МВД России по Пензе устанавливает местонахождение шестилетнего Тимура... 22 июня около 11.00 мск он находился на прогулке в Комсомольском (Олимпийском) парке со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта… Сотрудниками полиции организованы оперативно-поисковые мероприятия. На розыск ребенка ориентированы все наряды наружных служб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок с короткой стрижкой был одет в голубую футболку и темно-синие шорты, при себе имел белый футбольный мяч.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мальчика, сообщить ее в дежурную часть по телефону 02 или с мобильного - 102.
Сотрудник полиции
15 июня, 06:28
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002860
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