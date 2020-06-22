В Пензе пропал шестилетний мальчик во время прогулки

"Управление МВД России по Пензе устанавливает местонахождение шестилетнего Тимура... 22 июня около 11.00 мск он находился на прогулке в Комсомольском (Олимпийском) парке со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта… Сотрудниками полиции организованы оперативно-поисковые мероприятия. На розыск ребенка ориентированы все наряды наружных служб", - говорится в сообщении.