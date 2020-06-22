Москвичи предложили идеи по совершенствованию транспортной системы

"Девятого июня мы объявили сбор ваших предложений по совершенствованию транспортной системы Москвы. За это небольшое время нам пришло более полутора тысяч ваших идей... Среди ваших писем есть самые разные идеи. Некоторые из них просты в реализации, некоторые пока сложно осуществить без ущерба для всей транспортной сети. Какие-то совпадают с нашими планами, какие-то — совершенно новые", - рассказал глава департамента Максим Ликсутов, его слова приводятся в сообщении.