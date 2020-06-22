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Москвичи предложили идеи по совершенствованию транспортной системы
Более 1,5 тысяч идей по совершенствованию транспортной системы Москвы поступило от жителей столицы, многие предложения будут реализованы в ближайшее время,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:54
центр организации дорожного движения (цодд)
максим ликсутов
москва
лесной
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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центр организации дорожного движения (цодд), максим ликсутов , москва, лесной, общество

Москвичи предложили идеи по совершенствованию транспортной системы

12:54 22.06.2020
30
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысяч идей по совершенствованию транспортной системы Москвы поступило от жителей столицы, многие предложения будут реализованы в ближайшее время, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"Девятого июня мы объявили сбор ваших предложений по совершенствованию транспортной системы Москвы. За это небольшое время нам пришло более полутора тысяч ваших идей... Среди ваших писем есть самые разные идеи. Некоторые из них просты в реализации, некоторые пока сложно осуществить без ущерба для всей транспортной сети. Какие-то совпадают с нашими планами, какие-то — совершенно новые", - рассказал глава департамента Максим Ликсутов, его слова приводятся в сообщении.
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По его словам, сейчас проводится тщательный анализ предложений. "Каждая идея рассматривается комиссией ЦОДД и городского института Мостранспроект на предмет целесообразности и реалистичности, увязки с существующими транспортными схемами, маршрутами и предложениями ваших соседей. Но в итоге — все идеи попадают ко мне лично. Лишь убедившись, что оценки моих коллег справедливы, я поручаю их реализовать или отклонить", - добавил Ликсутов.
Отмечается, что многие предложения будут реализованы. Например, до конца июля будут построены пешеходные переходы в Расторгуевском переулке и Красноворотском проезде. Кроме того, проработана идея расширения пешеходного тротуара на Суворовской площади - его сделают с помощью временной разметки, а в следующем году префектура построит капитальный тротуар.
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"Идеи коснулись и изменений маршрутов. Мы восстановим связь улицы Рогожский поселок и Смирновской с Нижегородской улицей. Маршрут 365 продлим до конечной остановки "Смирновская, 25" вместо остановки "Душинская улица". Благодаря этому изменению с нового учебного года юные жители Смирновской и Подъёмной улиц смогут без пересадок доехать до своих учебных заведений — в школу № 1468 на Нижегородской улице, в школу № 88 на Средней Калитниковской улице и в детский сад № 480 на Большой Калитниковской улице — и на этом же автобусе после занятий до дома. По-новому автобус поедет уже с 27 июня", - цитируют в пресс-службе Ликсутова.
Уточняется, что много предложений поступает и по поводу велоинфраструктуры. Все они находятся в проработке, но уже сейчас реализуются временные решения — например, на Лесной улице велополоса уже "заложена" в геометрию улицы, поэтому до середины июля там появится велополоса во временном исполнении. Обращений по велополосе на Лесной было несколько десятков.
Отмечается, что сбор идей продолжится в этом формате до 1 июля.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Максим ЛиксутовМоскваЛеснойОбщество
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