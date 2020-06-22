Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573294739.html
Число случаев коронавируса в Омской области превысило три тысячи
Общее число случаев заражения коронавирусом в Омской области выросло до 3018, выздоровела почти половина заразившихся, сообщили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
омская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190060_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5d1e1fed9ebb3062b98fd09307adc6df.jpg
https://ria.ru/20200622/1573282089.html
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190060_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5d1e1fed9ebb3062b98fd09307adc6df.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190060_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_1d3cbedc33e10aa110c1fd37150e04da.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190060_495:0:2543:2048_1400x0_80_0_0_02389f0cb51cd6f6af1247470784c57e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, омская область, общество

Число случаев коронавируса в Омской области превысило три тысячи

12:50 22.06.2020
261
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Омской области выросло до 3018, выздоровела почти половина заразившихся, сообщили журналистам в понедельник в оперштабе региона.
Ранее оперштаб передавал, что за сутки 19 июня были зафиксированы рекордные для Омской области 103 пациента, заразившихся коронавирусом. При этом в регионе при соблюдении масочного режима с 15 июня были сняты обязательные меры по самоизоляции для граждан, с 12 июня заработали веранды и летние кафе, а с 22 июня - детские сады.
"За сутки (с 21 по 22 июня) диагноз подтвердился у 98 человек – общее число (случаев заражения в регионе) от начала пандемии оставляет 3018. Выздоровели в общей сложности 1433 пациента – за сутки 58", - сообщили журналистам в оперштабе региона.
Количество летальных исходов, по данным штаба, остается на уровне прошедших суток - после заражения коронавирусом умерли 27 пациентов. Всего в Омской области по состоянию на 22 июня от COVID-19 лечатся 1558 человек.
Дезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранды кафе
Вчера, 10:04Распространение нового коронавируса
Врач рассказал, как безопасно сходить в кафе
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОмская областьОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие на военном параде в Новороссийске, посвященном годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне
На Кубани мероприятия в честь дня Победы пройдут в Новороссийске
Врачи
В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Пензе пропал шестилетний мальчик во время прогулки
Статуя Фемиды в суде
В Вологде будут судить женщину, чья дочь умерла от солнечных ожогов
Разрушенный фашистами Севастополь. 1941 год
ФСБ рассекретила данные о зверской расправе фашистов над ранеными в Крыму
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Конституция РФ
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
Тест на коронавирус
В Нидерландах оценили вероятность второй волны коронавируса
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Бастрыкин поручил выяснить причины утечки дизтоплива в Якутии
Елена Малышева
Малышева показала переболевшую COVID-19 мать
Пустая могила
В Приморье опровергли данные о проведении соревнования по копанию могил
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Минкультуры поддержало иск к Серебренникову
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 471
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния