Число случаев коронавируса в Омской области превысило три тысячи

ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Общее число случаев заражения Общее число случаев заражения коронавирусом Омской области выросло до 3018, выздоровела почти половина заразившихся, сообщили журналистам в понедельник в оперштабе региона.

Ранее оперштаб передавал, что за сутки 19 июня были зафиксированы рекордные для Омской области 103 пациента, заразившихся коронавирусом. При этом в регионе при соблюдении масочного режима с 15 июня были сняты обязательные меры по самоизоляции для граждан, с 12 июня заработали веранды и летние кафе, а с 22 июня - детские сады.

"За сутки (с 21 по 22 июня) диагноз подтвердился у 98 человек – общее число (случаев заражения в регионе) от начала пандемии оставляет 3018. Выздоровели в общей сложности 1433 пациента – за сутки 58", - сообщили журналистам в оперштабе региона.

Количество летальных исходов, по данным штаба, остается на уровне прошедших суток - после заражения коронавирусом умерли 27 пациентов. Всего в Омской области по состоянию на 22 июня от COVID-19 лечатся 1558 человек.