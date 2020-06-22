Правительство выделило средства на помощь россиянам за границей

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 536 миллионов рублей на помощь россиянам, застрявшим за границей на фоне ситуации с коронавирусом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить МИДу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 536000 тысяч рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в РФ", - говорится в документе.
МИД РФ поручено проконтролировать целевое расходование выделенных средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.
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