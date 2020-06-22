Знаменитости отметили День отца

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Многие знаменитости во всем мире отметили День отца, сделав посты в инстаграме.

Так, Дэвид Бекхэм выложил свою детскую черно-белую фотографию со отцом и написал: "Спасибо, за драйв, который ты мне дал, и этику труда, приводящую к успеху".

Бывший футболист также поделился фотографией собственных детей, написав: "Я счастлив и горд быть вашим отцом. Люблю вас".

В официальном инстаграме принца Чарльза появился его детский черно-белый снимок с родителями – принцем Филиппом и королевой Елизаветой, которая держит на руках принцессу Анну, а также фотография на матче по поло с его собственными сыновьями – Уильямом и Гарри.

Принц Уильям, который отмечал не только день отца, но и свой 38-й день рождения, выложил в инстаграме фотографию с тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Актер Джон Бойега, известный по роли в фильме "Звездные войны" разместил фотографию себя с отцом, поблагодарив его за все: "Я помню все, что делает тебя великим, и моя мечта – быть таким же, как ты".

Рэппер Drake опубликовал фото своего двухлетнего сына Адониса, сделанное рано утром, и поздравил всех отцов с праздником.