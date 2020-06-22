https://ria.ru/20200622/1573294661.html
Знаменитости отметили День отца
Многие знаменитости во всем мире отметили День отца, сделав посты в инстаграме. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:58
2020-06-22T13:58
культура
стиль жизни
новости культуры
дэвид бекхэм
виктор добронравов
уильям, герцог кембриджский
чарльз, принц уэльский
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573292520_0:140:719:544_1400x0_80_0_0_801d7666eea26a34f3ae8cec2904077d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, дэвид бекхэм, виктор добронравов, уильям, герцог кембриджский, чарльз, принц уэльский
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Многие знаменитости во всем мире отметили День отца, сделав посты в инстаграме.
Так, Дэвид Бекхэм выложил свою детскую черно-белую фотографию со отцом и написал: "Спасибо, за драйв, который ты мне дал, и этику труда, приводящую к успеху".
Бывший футболист также поделился фотографией собственных детей, написав: "Я счастлив и горд быть вашим отцом. Люблю вас".
В официальном инстаграме принца Чарльза появился его детский черно-белый снимок с родителями – принцем Филиппом и королевой Елизаветой, которая держит на руках принцессу Анну, а также фотография на матче по поло с его собственными сыновьями – Уильямом и Гарри.
Принц Уильям, который отмечал не только день отца, но и свой 38-й день рождения, выложил в инстаграме фотографию с тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.
Актер Джон Бойега, известный по роли в фильме "Звездные войны" разместил фотографию себя с отцом, поблагодарив его за все: "Я помню все, что делает тебя великим, и моя мечта – быть таким же, как ты".
Рэппер Drake опубликовал фото своего двухлетнего сына Адониса, сделанное рано утром, и поздравил всех отцов с праздником.
Актер Виктор Добронравов также выложил снимок с отцом, написав: "Любите своих пап".