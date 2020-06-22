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https://ria.ru/20200622/1573294661.html
Знаменитости отметили День отца
Многие знаменитости во всем мире отметили День отца, сделав посты в инстаграме. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, новости культуры, дэвид бекхэм, виктор добронравов, уильям, герцог кембриджский, чарльз, принц уэльский

Знаменитости отметили День отца

13:58 22.06.2020
675
© Фото : аккаунт в Instagram "clarencehouse"Принц Чарльз и принц Уильям
Принц Чарльз и принц Уильям
© Фото : аккаунт в Instagram "clarencehouse"
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Многие знаменитости во всем мире отметили День отца, сделав посты в инстаграме.
Так, Дэвид Бекхэм выложил свою детскую черно-белую фотографию со отцом и написал: "Спасибо, за драйв, который ты мне дал, и этику труда, приводящую к успеху".
Бывший футболист также поделился фотографией собственных детей, написав: "Я счастлив и горд быть вашим отцом. Люблю вас".
В официальном инстаграме принца Чарльза появился его детский черно-белый снимок с родителями – принцем Филиппом и королевой Елизаветой, которая держит на руках принцессу Анну, а также фотография на матче по поло с его собственными сыновьями – Уильямом и Гарри.
Принц Уильям, который отмечал не только день отца, но и свой 38-й день рождения, выложил в инстаграме фотографию с тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.
Актер Джон Бойега, известный по роли в фильме "Звездные войны" разместил фотографию себя с отцом, поблагодарив его за все: "Я помню все, что делает тебя великим, и моя мечта – быть таким же, как ты".
Рэппер Drake опубликовал фото своего двухлетнего сына Адониса, сделанное рано утром, и поздравил всех отцов с праздником.
Актер Виктор Добронравов также выложил снимок с отцом, написав: "Любите своих пап".
700000
КультураСтиль жизниНовости культурыДэвид БекхэмВиктор ДобронравовУильям, герцог КембриджскийЧарльз, принц Уэльский
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