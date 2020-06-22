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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573294638.html
На Кубани мероприятия в честь дня Победы пройдут в Новороссийске
Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы на Кубани пройдут только в Новороссийске, сообщает администрация столицы региона. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:06
75 лет великой победы
новороссийск
общество
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новороссийск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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новороссийск, общество

На Кубани мероприятия в честь дня Победы пройдут в Новороссийске

12:48 22.06.2020 (обновлено: 13:06 22.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на военном параде в Новороссийске, посвященном годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие на военном параде в Новороссийске, посвященном годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие на военном параде в Новороссийске, посвященном годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы на Кубани пройдут только в Новороссийске, сообщает администрация столицы региона.
"Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся только в Новороссийске. Там пройдет парад, а также будет дан салют", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Новороссийске непосредственно на парад пустят только ветеранов. Остальные жители смогут посмотреть прямую трансляцию, которую организует телеканал "Кубань 24".
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75 лет Великой ПобедыНовороссийскОбщество
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