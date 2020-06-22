https://ria.ru/20200622/1573294638.html
На Кубани мероприятия в честь дня Победы пройдут в Новороссийске
Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы на Кубани пройдут только в Новороссийске, сообщает администрация столицы региона. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:48
2020-06-22T13:06
75 лет великой победы
новороссийск
общество
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https://ria.ru/20200622/1573291091.html
1
новороссийск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152020/73/1520207322_0:241:3072:1968_1400x0_80_0_0_db15f761c1073d730d438224fe7f1176.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, общество