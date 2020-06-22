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ФСБ рассекретила данные о зверской расправе фашистов над ранеными в Крыму
Одним из вопиющих свидетельств геноцида мирного населения, учиненного фашистами в Крыму во время оккупации в 1942 году, стала зверская расправа над 900... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:06
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353
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без срока давности, бахчисарай (крым), керчь, великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, общество

ФСБ рассекретила данные о зверской расправе фашистов над ранеными в Крыму

12:46 22.06.2020 (обновлено: 13:06 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владислав Микоша / Перейти в фотобанкРазрушенный фашистами Севастополь. 1941 год
Разрушенный фашистами Севастополь. 1941 год
© РИА Новости / Владислав Микоша
Перейти в фотобанк
Разрушенный фашистами Севастополь. 1941 год. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Одним из вопиющих свидетельств геноцида мирного населения, учиненного фашистами в Крыму во время оккупации в 1942 году, стала зверская расправа над 900 красноармейцами в Судаке, которых подвергли пыткам, а после расстреляли, следует из рассекреченных УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В День памяти и скорби эти материалы переданы в государственный архив республики.
© УФСБ РФ по Республике Крым и городу СевастополюДокументы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
© УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю
Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
"После эвакуации г. Судака, нашими десантными войсками из города, в связи с сильным артиллерийско-минометным обстрелом, нельзя было вывезти 900 человек тяжело-раненных красноармейцев и командиров. Немецкие изверги, совместно с дружинниками-татарами, ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными: раздели их догола, выкололи глаза, на теле вырезали пятиконечные звезды", - говорится в спецсообщении народному комиссару внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе, датированном 27 апреля 1942 года.
Затем всех 900 человек вывели на берег моря и расстреляли.
В сообщении подчеркивается, что самые жестокие репрессии фашисты применяли по отношению к российскому и греческому населению полуострова, поскольку представителей именно этих двух народов подозревали в наибольшей лояльности к партизанам. Так, в качестве карательной меры нацисты полностью истребили мужское население греческой деревни Лаки, а женщин и детей угнали в Бахчисарай, где повесили.
© УФСБ РФ по Республике Крым и городу СевастополюДокументы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
© УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю
Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
О безжалостном отношении фашистов к крымчанам также свидетельствует рассекреченный ФСБ протокол допроса свидетельницы этих зверств – уроженки Керчи Антонины Олейниковой, датированный 19 января 1970 года. Согласно её показаниям, с августа 1943 по февраль 1944 года примерно 800 человек гражданских укрывалось от оккупантов в Багеровских каменоломнях (Керчь), откуда нацисты пытались их вывести, применяя газ.
"Узнав, что люди скрываются в каменоломнях немецкая полиция и жандармерия много раз предлагали нам выйти с каменоломен, но из них никто не вышел. Тогда немцы начали применять газы. Когда они пускали в каменоломни газы и бросали шашки, то находившиеся в каменоломнях люди перекрывали проходы и (газ - ред.) проходил в меньшем количестве. Кроме того немцы применяли такой метод, как зажигание горючей смеси в бочках и забрасывание этих горящих бочек вовнутрь каменоломен, где находились люди", - рассказывала Олейникова.
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По её показаниям, советским гражданам, находившимся в каменоломнях, приходилось голодать и быть без воды. К началу 1944 года многие лежали и не могли больше двигаться. 10 февраля 1944 года немецким карателям удалось проникнуть в каменоломни и арестовать всех находящихся там советских граждан. Пленные были перемещены в концлагерь при железнодорожной станции Семь Колодезей.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиБахчисарай (Крым)КерчьВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымОбщество
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