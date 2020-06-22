ФСБ рассекретила данные о зверской расправе фашистов над ранеными в Крыму

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Одним из вопиющих свидетельств геноцида мирного населения, учиненного фашистами в Крыму во время оккупации в 1942 году, стала зверская расправа над 900 красноармейцами в Судаке, которых подвергли пыткам, а после расстреляли, следует из рассекреченных УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В День памяти и скорби эти материалы переданы в государственный архив республики.

© УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму © УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму

"После эвакуации г. Судака, нашими десантными войсками из города, в связи с сильным артиллерийско-минометным обстрелом, нельзя было вывезти 900 человек тяжело-раненных красноармейцев и командиров. Немецкие изверги, совместно с дружинниками-татарами, ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными: раздели их догола, выкололи глаза, на теле вырезали пятиконечные звезды", - говорится в спецсообщении народному комиссару внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе, датированном 27 апреля 1942 года.

Затем всех 900 человек вывели на берег моря и расстреляли.

В сообщении подчеркивается, что самые жестокие репрессии фашисты применяли по отношению к российскому и греческому населению полуострова, поскольку представителей именно этих двух народов подозревали в наибольшей лояльности к партизанам. Так, в качестве карательной меры нацисты полностью истребили мужское население греческой деревни Лаки, а женщин и детей угнали в Бахчисарай , где повесили.

© УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму © УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму

О безжалостном отношении фашистов к крымчанам также свидетельствует рассекреченный ФСБ протокол допроса свидетельницы этих зверств – уроженки Керчи Антонины Олейниковой, датированный 19 января 1970 года. Согласно её показаниям, с августа 1943 по февраль 1944 года примерно 800 человек гражданских укрывалось от оккупантов в Багеровских каменоломнях (Керчь), откуда нацисты пытались их вывести, применяя газ.

"Узнав, что люди скрываются в каменоломнях немецкая полиция и жандармерия много раз предлагали нам выйти с каменоломен, но из них никто не вышел. Тогда немцы начали применять газы. Когда они пускали в каменоломни газы и бросали шашки, то находившиеся в каменоломнях люди перекрывали проходы и (газ - ред.) проходил в меньшем количестве. Кроме того немцы применяли такой метод, как зажигание горючей смеси в бочках и забрасывание этих горящих бочек вовнутрь каменоломен, где находились люди", - рассказывала Олейникова.