В Вологде будут судить женщину, чья дочь умерла от солнечных ожогов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Вологды , чья семимесячная дочь около года назад скончалась в больнице после того, как получила солнечные ожоги на дачном участке, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 21 июня 2019 года женщина с ребенком провела долгое время на дачном участке в микрорайоне Лукьяново, когда температура воздуха в Вологде превышала 29 градусов.

"Ребенок в результате получил солнечные ожоги головы, шеи, груди на площади 15% тела. Двадцать второго июня 2019 года из-за ухудшения самочувствия бригадой скорой медицинской помощи девочка доставлена в больницу, где скончалась 27 июня от солнечных ожогов, осложнившихся развитием ожоговой болезни", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по статье "причинение смерти по неосторожности". Согласно заключению экспертизы, солнечные ожоги, которые получила девочка, "находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением его смерти", информирует областное следственное управление.