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В Вологде будут судить женщину, чья дочь умерла от солнечных ожогов
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Вологды, чья семимесячная дочь около года назад скончалась в больнице после... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:44
вологда
вологодская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вологда, вологодская область, происшествия

В Вологде будут судить женщину, чья дочь умерла от солнечных ожогов

12:44 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Вологды, чья семимесячная дочь около года назад скончалась в больнице после того, как получила солнечные ожоги на дачном участке, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
По версии следствия, 21 июня 2019 года женщина с ребенком провела долгое время на дачном участке в микрорайоне Лукьяново, когда температура воздуха в Вологде превышала 29 градусов.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 декабря 2019, 13:45
В Кирове будут судить мать трехлетней девочки, умершей от истощения
"Ребенок в результате получил солнечные ожоги головы, шеи, груди на площади 15% тела. Двадцать второго июня 2019 года из-за ухудшения самочувствия бригадой скорой медицинской помощи девочка доставлена в больницу, где скончалась 27 июня от солнечных ожогов, осложнившихся развитием ожоговой болезни", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовалось по статье "причинение смерти по неосторожности". Согласно заключению экспертизы, солнечные ожоги, которые получила девочка, "находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением его смерти", информирует областное следственное управление.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, заключает ведомство.
Автомобиль Следственного комитета РФ
29 августа 2019, 18:10
Во Владимирской области будут судить мать, чья дочь умерла от побоев
55211372
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ВологдаВологодская областьПроисшествия
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