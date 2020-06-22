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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573294226.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 471
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 471, сообщили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, воз, в мире

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 471

12:39 22.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 471, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 19 июня в республике были выявлены 469 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 11 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 22 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 471", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что за прошедшие сутки летальных исходов в результате заражения коронавирусом не зарегистрировано.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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