Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в течение недели

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Комфортная погода без существенных осадков ожидается в Комфортная погода без существенных осадков ожидается в Москве на текущей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода будет комфортная, за исключением только одного дня - вторника. Во вторник ожидаем около 20 градусов, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, атмосферное давление около нормы. Все последующие дни ожидается без каких-либо существенных осадков, может быть, в четверг только кратковременный дождь в послеполуденные часы, и то только местами", - рассказал Синенков.

По его словам, в день проведения парада Победы ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура 23-25 градусов, северный ветер, до 5-10 метров в секунду, атмосферное давление - около нормы.