https://ria.ru/20200622/1573294166.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в течение недели
Комфортная погода без существенных осадков ожидается в Москве на текущей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:38
2020-06-22T12:38
погода
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Комфортная погода без существенных осадков ожидается в Москве
на текущей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Погода будет комфортная, за исключением только одного дня - вторника. Во вторник ожидаем около 20 градусов, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, атмосферное давление около нормы. Все последующие дни ожидается без каких-либо существенных осадков, может быть, в четверг только кратковременный дождь в послеполуденные часы, и то только местами", - рассказал Синенков.
По его словам, в день проведения парада Победы ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура 23-25 градусов, северный ветер, до 5-10 метров в секунду, атмосферное давление - около нормы.
"Начиная с четверга, атмосферное давление повысится до значения выше нормы. Температура в пределах 24-26 градусов, в конце недели может быть даже до 27 градусов. Не жарко, не холодно - это соответствует норме или немного, на 1-2 градуса, выше нормы", - добавил метеоролог.