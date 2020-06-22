https://ria.ru/20200622/1573293977.html
В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Четыре врача Сеченовского университета, заразившиеся коронавирусной инфекцией, скончались, заявил ректор вуза, президент Ассоциации медицинских и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:36
2020-06-22T12:54
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общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277238_0:163:3072:1891_1400x0_80_0_0_3c2f5161bdb74602e7945d020960b8e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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