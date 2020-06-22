В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом

"У нас в университете в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией умерло четыре врача, и мы помним о них, мы открыли доску памяти по врачам. Они отдали свои жизни для спасения пациентов", - сказал Глыбочко на заседании президиума Российского союза ректоров в режиме видео-конференции.