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В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Четыре врача Сеченовского университета, заразившиеся коронавирусной инфекцией, скончались, заявил ректор вуза, президент Ассоциации медицинских и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:54
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353
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В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом

12:36 22.06.2020 (обновлено: 12:54 22.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Четыре врача Сеченовского университета, заразившиеся коронавирусной инфекцией, скончались, заявил ректор вуза, президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко.
"У нас в университете в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией умерло четыре врача, и мы помним о них, мы открыли доску памяти по врачам. Они отдали свои жизни для спасения пациентов", - сказал Глыбочко на заседании президиума Российского союза ректоров в режиме видео-конференции.
Он уточнил, что многие врачи переболели коронавирусом, в том числе и он сам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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