https://ria.ru/20200622/1573293331.html
На северо-западе Турции пять человек погибли при наводнении
По меньшей мере пять человек погибли в результате вызванного проливными дождями наводнения в провинции Бурса на северо-западе Турции, сообщили местные власти. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:32
2020-06-22T12:32
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турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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