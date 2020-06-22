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На северо-западе Турции пять человек погибли при наводнении
По меньшей мере пять человек погибли в результате вызванного проливными дождями наводнения в провинции Бурса на северо-западе Турции, сообщили местные власти. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:32
сулейман сойлу
мвд турции
бурса (провинция)
турция
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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сулейман сойлу, мвд турции, бурса (провинция), турция, в мире

На северо-западе Турции пять человек погибли при наводнении

12:32 22.06.2020
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате вызванного проливными дождями наводнения в провинции Бурса на северо-западе Турции, сообщили местные власти.
Отмечается, что в результате схода селя в районе Кестель провинции Бурса погибли женщина-инвалид и четверо членов одной семьи, в том числе ребенок. Спасатели продолжают поиски одного человека, пропавшего без вести.
Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре района, повреждены автодороги, ведется их восстановление. В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу, который руководит работами по ликвидации его последствий.
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Сулейман СойлуМВД ТурцииБурса (провинция)ТурцияВ мире
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