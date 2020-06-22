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Мишустин заявил, что госуслуги продолжат переводить в электронный формат
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что оказание госуслуг будет и дальше переводиться в электронный формат. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:31
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
михаил мишустин, экономика

Мишустин заявил, что госуслуги продолжат переводить в электронный формат

12:31 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что оказание госуслуг будет и дальше переводиться в электронный формат.
"Переводом услуг в электронную форму мы занимаемся уже давно. Они для большинства граждан уже стали привычными. Мы будем и дальше продолжать эту работу на системной основе", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
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Мишустин подчеркнул, что совершенствование и расширение таких цифровых механизмов позитивно сказывается на развитии самого государства, дает возможность снизить расходы, упростить и ускорить работу целого ряда служб.
"Чтобы еще больше облегчить взаимодействие гражданина и государства, а работу ведомств сделать более оперативной и четкой, мы начали поэтапную цифровую трансформацию федеральных органов исполнительной власти и курируемых ими отраслей. По сути, модернизируем всю систему государственного управления на основе цифры", - добавил он.
Внедрение информационных технологий во все аспекты деятельности ведомств позволит им более продуктивно работать с данными, упростит и существенно ускорит взаимодействие между ними, заметил глава правительства.
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"Долгие переписки, неэффективная обработка информации должны уйти в прошлое. Это необходимое требование сегодняшнего дня. И в результате цифровая трансформация не только улучшит внутренние процессы в конкретном ведомстве, но и повлияет на отраслевое развитие в целом. А главное, благодаря таким действиям граждане и бизнес смогут максимально просто и быстро общаться с государственными структурами, получать необходимые услуги в электронном виде", - сказал он.
Мишустин просил уделить этой работе самое пристальное внимание.
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Михаил МишустинЭкономика
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