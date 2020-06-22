Мишустин заявил, что госуслуги продолжат переводить в электронный формат

"Долгие переписки, неэффективная обработка информации должны уйти в прошлое. Это необходимое требование сегодняшнего дня. И в результате цифровая трансформация не только улучшит внутренние процессы в конкретном ведомстве, но и повлияет на отраслевое развитие в целом. А главное, благодаря таким действиям граждане и бизнес смогут максимально просто и быстро общаться с государственными структурами, получать необходимые услуги в электронном виде", - сказал он.