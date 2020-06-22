Мишустин заявил, что госуслуги продолжат переводить в электронный формат

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что оказание госуслуг будет и дальше переводиться в электронный формат.
"Переводом услуг в электронную форму мы занимаемся уже давно. Они для большинства граждан уже стали привычными. Мы будем и дальше продолжать эту работу на системной основе", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
Мишустин подчеркнул, что совершенствование и расширение таких цифровых механизмов позитивно сказывается на развитии самого государства, дает возможность снизить расходы, упростить и ускорить работу целого ряда служб.
"Чтобы еще больше облегчить взаимодействие гражданина и государства, а работу ведомств сделать более оперативной и четкой, мы начали поэтапную цифровую трансформацию федеральных органов исполнительной власти и курируемых ими отраслей. По сути, модернизируем всю систему государственного управления на основе цифры", - добавил он.
Внедрение информационных технологий во все аспекты деятельности ведомств позволит им более продуктивно работать с данными, упростит и существенно ускорит взаимодействие между ними, заметил глава правительства.
"Долгие переписки, неэффективная обработка информации должны уйти в прошлое. Это необходимое требование сегодняшнего дня. И в результате цифровая трансформация не только улучшит внутренние процессы в конкретном ведомстве, но и повлияет на отраслевое развитие в целом. А главное, благодаря таким действиям граждане и бизнес смогут максимально просто и быстро общаться с государственными структурами, получать необходимые услуги в электронном виде", - сказал он.
Мишустин просил уделить этой работе самое пристальное внимание.