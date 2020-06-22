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Распространение нового коронавируса
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В вооруженных силах Украины зафиксировали три новых случая коронавируса
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 143 человека, выздоровели 264, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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вооруженные силы украины
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В вооруженных силах Украины зафиксировали три новых случая коронавируса

12:29 22.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 143 человека, выздоровели 264, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Трое военнослужащих находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Ровенская область - один человек и Житомирская - два человека). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 264 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 420 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 37 241, умерли 1012 человек, 16 642 выздоровели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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