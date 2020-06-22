В вооруженных силах Украины зафиксировали три новых случая коронавируса

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Три новых случая заражения Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины , всего болеют 143 человека, выздоровели 264, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ

"За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Трое военнослужащих находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Ровенская область - один человек и Житомирская - два человека). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 264 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 420 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 37 241, умерли 1012 человек, 16 642 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.