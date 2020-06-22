https://ria.ru/20200622/1573292663.html
Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок для сохранения... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:27
2020-06-22T13:10
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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Владимир Врун-гель
В любой непонятной ситуации в России суй мнение кадырова чтобы отвлечь словами академика от других новостей, если его слова не помогают, вбрасывай новость об очередной многомиллиардной стройке в чечне или спорных границах.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, рамзан кадыров, политика
ГРОЗНЫЙ, 22 июн — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил, что глава государства Владимир Путин
обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок для сохранения суверенитета страны, и назвал неуместными разговоры о преемнике Путина.
"Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиты ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок… И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными", — написал Кадыров в понедельник в своем Telegram-канале.
Глава Чечни считает, что "все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосуют за поправки в Основной закон", и таких "абсолютное большинство".
Накануне проведения голосования Запад активизировал антироссийскую деятельность, подчеркнул Кадыров.
"Из существующих 206 поправок наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина. В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение", — утверждает Кадыров. Он отметил, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа и от граждан зависит, "останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позже президент объявил, что голосование пройдет 1 июля.