Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными

ГРОЗНЫЙ, 22 июн — РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок для сохранения суверенитета страны, и назвал неуместными разговоры о преемнике Путина.

"Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиты ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок… И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными", — написал Кадыров в понедельник в своем Telegram-канале.

Глава Чечни считает, что "все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосуют за поправки в Основной закон", и таких "абсолютное большинство".

Накануне проведения голосования Запад активизировал антироссийскую деятельность, подчеркнул Кадыров.

"Из существующих 206 поправок наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина. В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение", — утверждает Кадыров. Он отметил, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа и от граждан зависит, "останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной".