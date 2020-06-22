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Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок для сохранения... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:10
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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В любой непонятной ситуации в России суй мнение кадырова чтобы отвлечь словами академика от других новостей, если его слова не помогают, вбрасывай новость об очередной многомиллиардной стройке в чечне или спорных границах.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, рамзан кадыров, политика

Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными

12:27 22.06.2020 (обновлено: 13:10 22.06.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 22 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок для сохранения суверенитета страны, и назвал неуместными разговоры о преемнике Путина.
"Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиты ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок… И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными", — написал Кадыров в понедельник в своем Telegram-канале.
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Глава Чечни считает, что "все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосуют за поправки в Основной закон", и таких "абсолютное большинство".
Накануне проведения голосования Запад активизировал антироссийскую деятельность, подчеркнул Кадыров.
"Из существующих 206 поправок наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина. В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение", — утверждает Кадыров. Он отметил, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа и от граждан зависит, "останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позже президент объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Путин ответил на вопрос о преемнике
67901259
Обсудить 11
Владимир ПутинРамзан КадыровПолитика
Популярные комментарии
В любой непонятной ситуации в России суй мнение кадырова чтобы отвлечь словами академика от других новостей, если его слова не помогают, вбрасывай новость об очередной многомиллиардной стройке в чечне или спорных границах.
22 июня, 12:33
Владимир Врун-гель
340014
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