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Пассажирский ж/д транспорт включили в число пострадавших отраслей
Пассажирский железнодорожный и водный транспорт включен в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:32
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, владимир путин, экономика

Пассажирский ж/д транспорт включили в число пострадавших отраслей

12:22 22.06.2020 (обновлено: 12:32 22.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пассажирский железнодорожный и водный транспорт включен в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Вопрос о включении железнодорожных перевозок пассажиров и внутреннего водного транспорта в этот перечень поднимался на совещании по транспорту у президента России Владимира Путина, которое прошло 7 мая. Позднее на сайте Кремля говорилось, что Путин поручил правительству РФ включить в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт.
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"Мы также приняли решение включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые занимаются пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте", - сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он пояснил, что в первой половине апреля объем перевозок пассажиров поездами дальнего следования сократился на 77% по сравнению с прошлым годом, а с учетом массового возврата билетов денежные поступления от их продажи снизились более чем на 90%.
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"Ситуация для отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями. Важно не допустить сбой в работе пассажирского железнодорожного и водного транспорта, ведь это ударит в первую очередь по людям. Нам необходимо сделать так, чтобы перевозчики гарантированно исполняли свои обязательства перед пассажирами. Для этого распространим на данную сферу льготы и меры государственной поддержки пострадавших отраслей", - отметил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
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