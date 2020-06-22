Эксперты обнаружили фишинговую рассылку в учетных записях Office 365

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Злоумышленники запустили фишинговую кампанию с целью сбора корпоративных данных в учетных записях Злоумышленники запустили фишинговую кампанию с целью сбора корпоративных данных в учетных записях Microsoft Office 365, для обхода систем безопасности они использовали названия известных организаций - Оксфордского университета , Adobe и Samsung , говорится в сообщении компании Check Point, работающей в сфере IT-безопасности.

По словам экспертов, в рамках одной из фишинговых кампаний злоумышленники рассылали своим жертвам письма, внутри которых содержались ссылки на сервер Adobe. "Ранее он (сервер - ред.) использовался компанией Samsung. Это позволяло хакерам создать видимость легитимного домена Samsung - это повышало доверие у жертв. Таким образом, жертвы перенаправлялись как бы на страничку ввода учетных данных для входа в Office 365", - говорится в сообщении.

В начале апреля 2020 года была зафиксирована другая фишинговая кампания, в теме письма указывалось "Голосовая почта Office 365". В письме говорилось, что для прослушивания сообщения нужно перейти по ссылке, однако если жертва нажимала на ссылку, ее перенаправляли на фишинговую страницу, маскирующуюся под страницу входа в Office 365. Письма также приходили с нескольких сгенерированных адресов, которые принадлежали настоящим поддоменам разных отделов Оксфордского университета.

"Нахождение в корпоративной почте может предоставить хакерам неограниченный доступ ко всем операциям компании: транзакции, финансовые отчеты, отправка электронных писем внутри компании из надежного источника, паролей и даже адресов облачных активов компании. Чтобы осуществить атаку, хакер смог получить доступ к серверам Samsung и Oxford, а это значит, что он понял их внутреннюю работу –– это позволило ему остаться незамеченным", - прокомментировал ведущий эксперт по анализу угроз Check Point Лотем Финкельстин.

Компания Check Point проинформировала Оксфордский университет, компании Adobe и Samsung о своих выводах.