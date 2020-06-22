Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573292207.html
В Молдавии могут продлить режим ЧП из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник не исключил, что режим ЧП в области здравоохранения, введенный в республике из-за коронавируса,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ион кику
коронавирусы
воз
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2810:1580_1400x0_80_0_0_28a6ef137d2a12b14b4e515e316c6b52.jpg
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2810:1580_1400x0_80_0_0_28a6ef137d2a12b14b4e515e316c6b52.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9b6352d17499bc61c6525d016950341f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_295:0:2343:2048_1400x0_80_0_0_0bd696a2eccbca92b8df3c4ce3969b96.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ион кику, коронавирусы, воз, молдавия, в мире

В Молдавии могут продлить режим ЧП из-за коронавируса

12:20 22.06.2020
756
© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник не исключил, что режим ЧП в области здравоохранения, введенный в республике из-за коронавируса, будет продлен.
В Молдавии 15 мая подошел к концу период действия чрезвычайного положения из-за коронавируса, и с 16 мая власти ограничили этот режим лишь областью здравоохранения. С 15 июня республика возобновила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"В мае был введен режим ЧП в области здравоохранения, он закончится 30 июня. Однако во вторник соберется Национальная комиссия по общественному здравоохранению, которая обсудит вопрос продления этого режима. Возможно, он будет продлен", - заявил Кику.
Ранее власти Молдавии сообщили о 14,2 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 473 из которых стали летальными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ион КикуКоронавирусыВОЗМолдавияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 14 363
Президент Сербии Александр Вучич
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
Дезинфекция на вещевом рынке в Джакарте, Индонезия
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 46 тысяч
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии ребенок погиб при опрокидывании лодки на реке Адыча
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
Пассажирский ж/д транспорт включили в число пострадавших отраслей
Пассажирский самолет в небе
Россияне в воскресенье вернутся на родину из Киргизии, Молдавии и Сербии
Работа за компьютером
Эксперты обнаружили фишинговую рассылку в учетных записях Office 365
Скорая помощь в Турции
На северо-западе Турции пять человек погибли при наводнении
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 397
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Медицинские маски
В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима
Медицинские маски
В Болгарии вернули масочный режим
Медики в костюмах биологической защиты у специального поезда №906/905 Киев - Москва - Киев, прибывшего на железнодорожный вокзал Киев
Украина пока не рассматривает возобновление ж/д сообщения с Россией
Возложение венка Владимиром Путиным к Могиле Неизвестного солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния