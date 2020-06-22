В Молдавии могут продлить режим ЧП из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Премьер-министр Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник не исключил, что режим ЧП в области здравоохранения, введенный в республике из-за коронавируса , будет продлен.

В Молдавии 15 мая подошел к концу период действия чрезвычайного положения из-за коронавируса, и с 16 мая власти ограничили этот режим лишь областью здравоохранения. С 15 июня республика возобновила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

"В мае был введен режим ЧП в области здравоохранения, он закончится 30 июня. Однако во вторник соберется Национальная комиссия по общественному здравоохранению, которая обсудит вопрос продления этого режима. Возможно, он будет продлен", - заявил Кику.

Ранее власти Молдавии сообщили о 14,2 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 473 из которых стали летальными.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.