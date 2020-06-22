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В Якутии ребенок погиб при опрокидывании лодки на реке Адыча
Лодка с людьми опрокинулась на реке Адыча в Якутии, погиб 5-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:19
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Якутии ребенок погиб при опрокидывании лодки на реке Адыча

12:19 22.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Лодка с людьми опрокинулась на реке Адыча в Якутии, погиб 5-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Анна Колесник.
Как отметили в СУСК, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Верхоянском районе, где 21 июня "в результате опрокидывания моторной лодки на реке Адыча около села Бетенкес погиб ребенок 2015 года рождения".
"На борту лодки в момент происшествия находилось 6 человек, в том числе 4 несовершеннолетних детей. В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - рассказала Колесник.
Следователи предупредили якутян об участившихся случаях гибели людей при использовании моторных лодок, а также во время купания, и призвали быть более осторожными.
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Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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