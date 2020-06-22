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Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича одерживает победу на парламентских выборах с 61,24% поддержки избирателей по данным с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:18
ивица дачич
александр вучич
сербия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ивица дачич, александр вучич, сербия, в мире

Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент

12:18 22.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича одерживает победу на парламентских выборах с 61,24% поддержки избирателей по данным с 68% избирательных участков, сообщил избирком.
Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов парламента страны, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных властей. Голосование, по данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), прошло без значимых нарушений.
По предварительным данным избиркома на утро понедельника с 68% участков, СПП получает 61,24% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,43%, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,73%.
Президент Сербии Александр Вучич
Вчера, 03:46
Вучич: Сербия должна ускорить интеграцию в ЕС и сохранить старых друзей
Таким образом, СПП достанется 189 из 250 мандатов в Скупщине, СПС – 32, СПАС – 12 мест.
Остальные партии набирают менее необходимых 3% для прохождения в парламент. Законом также предусмотрена квота для партий нацменьшинств – венгров, албанцев и бошняков (славян-мусульман).
РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение десяти дней вручить мандаты избранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной Скупщине Сербии боролся 21 блок. Депутаты избираются на четыре года.
Национальный парламент Сербии
21 июня, 02:00
Процедура выборов в парламент Сербии
Правом голоса обладали 6 584 376 граждан Сербии, которые голосовали на 8,4 тысячи участках, 90 участков находились на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.
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Ивица ДачичАлександр ВучичСербияВ мире
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