Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент

Остальные партии набирают менее необходимых 3% для прохождения в парламент. Законом также предусмотрена квота для партий нацменьшинств – венгров, албанцев и бошняков (славян-мусульман).

РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение десяти дней вручить мандаты избранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной Скупщине Сербии боролся 21 блок. Депутаты избираются на четыре года.