Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573291883.html
В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе и наезде автомобиля
Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в городе Шарлотт в штате Северная Каролина в США, передает местный... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:16
сша
шарлотт
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462053_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_58105bce01dfd2357e0f50937d6596ff.jpg
https://ria.ru/20200521/1571767477.html
https://ria.ru/20200521/1571789536.html
1
сша
шарлотт
северная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462053_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_58105bce01dfd2357e0f50937d6596ff.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462053_0:141:2542:2048_1400x0_80_0_0_327a2ab1b4a3ed3c786a68e28bf09624.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462053_660:137:2571:2048_1400x0_80_0_0_9fed8f3b7e2433cdbb4dfcd589f97907.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, шарлотт, северная каролина, в мире

В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе и наезде автомобиля

12:16 22.06.2020
1267
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолиция в США
Полиция в США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Полиция в США. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в городе Шарлотт в штате Северная Каролина в США, передает местный телеканал WBTV.
Инцидент произошел в ночь на понедельник. Как заявили в полицейском управлении, все началось с поступившего к ним звонка о человеке, которого сбил автомобиль. На месте происшествия полицейские обнаружили скопление сотен людей на улице. В этот момент началась стрельба.
Полиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона. 21 мая 2020
21 мая, 10:06
В США три человека пострадали при стрельбе в торговом комплексе
По данным полиции, два человека скончались от полученных в результате стрельбы ранений, семеро пострадавших были госпитализированы. Полиция предполагает, что стреляли несколько человек. На данный момент задержания не проводились. Позднее поступили сообщения, что еще пять человек пострадали в результате наезда автомобилей. По данным медиков, состояние пяти или шести пострадавших оценивается как тяжелое.
По словам очевидцев, большое скопление людей на улице было связано с празднованием Juneteenth (ня освобождения рабов).
Самолеты на военно-морском аэродроме Корпус Кристи в Техасе
21 мая, 15:25
В США нейтрализовали человека, устроившего стрельбу на авиабазе
550110
Обсудить 1
СШАШарлоттСеверная КаролинаВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Турции
На северо-западе Турции пять человек погибли при наводнении
Холодное оружие
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Елена Повеляйкина
"Ее боялись все": дочь омского фермера обвиняют в гибели двух человек
ДТП в Елецком районе Липецкой области, 21 июня 2020 года
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Полиция в Германии
В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках
Параплан в небе
СК начал проверку после падения параплана в Сочи
Вид на город Новороссийск
Офицер-ракетчик ответил на слова украинского эксперта об ударе по России
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Рудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер
Историк рассказал, что Гитлер хотел предложить Англии перед войной с СССР
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Ивановской области легковушка сбила мотоцикл с двумя подростками
Мороженое в вафельном стаканчике
Житель Казани украл более 200 пачек мороженого
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии продолжаются поиски тела отца, скрывшегося с детьми осенью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния