https://ria.ru/20200622/1573291883.html
В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе и наезде автомобиля
Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в городе Шарлотт в штате Северная Каролина в США, передает местный... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:16
2020-06-22T12:16
сша
шарлотт
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462053_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_58105bce01dfd2357e0f50937d6596ff.jpg
https://ria.ru/20200521/1571767477.html
https://ria.ru/20200521/1571789536.html
1
сша
шарлотт
северная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462053_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_58105bce01dfd2357e0f50937d6596ff.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462053_0:141:2542:2048_1400x0_80_0_0_327a2ab1b4a3ed3c786a68e28bf09624.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462053_660:137:2571:2048_1400x0_80_0_0_9fed8f3b7e2433cdbb4dfcd589f97907.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, шарлотт, северная каролина, в мире
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в городе Шарлотт
в штате Северная Каролина
в США
, передает местный телеканал WBTV.
Инцидент произошел в ночь на понедельник. Как заявили в полицейском управлении, все началось с поступившего к ним звонка о человеке, которого сбил автомобиль. На месте происшествия полицейские обнаружили скопление сотен людей на улице. В этот момент началась стрельба.
По данным полиции, два человека скончались от полученных в результате стрельбы ранений, семеро пострадавших были госпитализированы. Полиция предполагает, что стреляли несколько человек. На данный момент задержания не проводились. Позднее поступили сообщения, что еще пять человек пострадали в результате наезда автомобилей. По данным медиков, состояние пяти или шести пострадавших оценивается как тяжелое.
По словам очевидцев, большое скопление людей на улице было связано с празднованием Juneteenth (ня освобождения рабов).