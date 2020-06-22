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Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:13
россия
верховная рада украины
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украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, париж, берлин (город), украина, в мире

Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

12:13 22.06.2020
38352
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.
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В интервью канадской газете Globe and Mail Зеленский отметил, что привержен переговорам о мире с президентом РФ, назвав их "очень запутанной и сложной" работой. "У меня не было времени выбрать, верить или не верить Владимиру Путину", - добавил он.
Зеленский также заявил, что, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие позитивные сдвиги. Он, в частности, указал на состоявшиеся несколько раз обмены пленными. "Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", - сказал украинский президент.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Клоун.
22 июня, 12:17
Илья Jlord
7650003
Решение из Вашингтона не прислали
22 июня, 12:21
Евгений Шевелев
73100001
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