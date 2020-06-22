Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

Зеленский также заявил, что, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие позитивные сдвиги. Он, в частности, указал на состоявшиеся несколько раз обмены пленными. "Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", - сказал украинский президент.