В Башкирии продолжаются поиски тела отца, скрывшегося с детьми осенью

"Поиски отца детей продолжаются. Они ведутся с момента возбуждения уголовного дела. Тело мужчины ищут в реке Белой. По одной из версий, он тоже мог погибнуть", - заявили агентству в СУСК РФ по Республике Башкортостан.

По поводу того, была ли смерть детей насильственной или это несчастный случай, собеседница агентства заявила, что "экспертиза еще проводится, ее результаты станут известны в ближайшие дни". По ее завершении тела детей выдадут родственникам для захоронения. Она добавила, что, если выяснится, что детей убил их отец, и он жив, ему грозит максимальное наказание за убийство двоих детей – пожизненное лишение свободы.