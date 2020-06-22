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В Башкирии продолжаются поиски тела отца, скрывшегося с детьми осенью
Тело жителя Уфы, скрывшегося с малолетними сыновьями осенью 2019 года, найденными водолазами спустя восемь месяцев, ищут в реке Белой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:17
исчезновение отца с двумя детьми в уфе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
калининский район
происшествия
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уфа
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РИА Новости
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60
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исчезновение отца с двумя детьми в уфе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, калининский район, происшествия

В Башкирии продолжаются поиски тела отца, скрывшегося с детьми осенью

12:13 22.06.2020 (обновлено: 12:17 22.06.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Тело жителя Уфы, скрывшегося с малолетними сыновьями осенью 2019 года, найденными водолазами спустя восемь месяцев, ищут в реке Белой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении.
По данным регионального СУСК, вечером 19 июня в реке Уфа на территории Калининского района Уфы и утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района обнаружены и извлечены из воды сотрудниками регионального МЧС тела пятилетнего и восьмилетнего мальчиков, пропавших без вести в октябре 2019 года. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти. Осенью прошлого года детей увез их отец после ссоры с женой. Женщина обратилась в полицию. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух малолетних).
"Поиски отца детей продолжаются. Они ведутся с момента возбуждения уголовного дела. Тело мужчины ищут в реке Белой. По одной из версий, он тоже мог погибнуть", - заявили агентству в СУСК РФ по Республике Башкортостан.
По поводу того, была ли смерть детей насильственной или это несчастный случай, собеседница агентства заявила, что "экспертиза еще проводится, ее результаты станут известны в ближайшие дни". По ее завершении тела детей выдадут родственникам для захоронения. Она добавила, что, если выяснится, что детей убил их отец, и он жив, ему грозит максимальное наказание за убийство двоих детей – пожизненное лишение свободы.
Ранее башкирская полиция объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти пропавшую семью.
Мать пропавших в Уфе детей обратилась к их отцу. Скриншот из видео
30 октября 2019, 17:00
"Не делай глупостей". Мать пропавших в Уфе детей обратилась к их отцу
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Исчезновение отца с двумя детьми в УфеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаКалининский районПроисшествия
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