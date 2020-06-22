https://ria.ru/20200622/1573291663.html
Журналисты Союзного государства посетят открытие Ржевского мемориала
Экспертно-медийный тур российских и белорусских журналистов в Тверскую область, приуроченный к открытию Ржевского мемориала Советскому солдату, состоится 30... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:13
2020-06-22T12:13
союзное государство
григорий рапота
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий рапота
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспертно-медийный тур российских и белорусских журналистов в Тверскую область, приуроченный к открытию Ржевского мемориала Советскому солдату, состоится 30 июня, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.
Участники тура, организованного Постоянным Комитетом и МИА "Россия сегодня", одними из первых увидят 25-метровую фигуру, созданную российскими скульпторами. Она установлена на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов, в которых погибло более миллиона советских солдат.
В церемонии открытия примут участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
, руководство Тверской области, авторы и создатели проекта, историки, поисковики.
Мемориал был готов в апреле нынешнего года, однако торжественное мероприятие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Создание мемориала финансировалось из бюджета Союзного государства, а также на добровольные пожертвования граждан и организаций. По итогам конкурса из 19 проектов был выбран призёр – масштабный мемориальный комплекс. В его центре - фигура солдата, парящего на крыльях журавлей. На стальных плитах входной группы мемориала написаны имена 65866 солдат и офицеров, захороненных на территории района.