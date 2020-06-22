Журналисты Союзного государства посетят открытие Ржевского мемориала

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспертно-медийный тур российских и белорусских журналистов в Тверскую область, приуроченный к открытию Ржевского мемориала Советскому солдату, состоится 30 июня, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.

Участники тура, организованного Постоянным Комитетом и МИА "Россия сегодня", одними из первых увидят 25-метровую фигуру, созданную российскими скульпторами. Она установлена на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов, в которых погибло более миллиона советских солдат.

В церемонии открытия примут участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота , руководство Тверской области, авторы и создатели проекта, историки, поисковики.

Мемориал был готов в апреле нынешнего года, однако торжественное мероприятие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.