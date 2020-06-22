https://ria.ru/20200622/1573291595.html
В Южной Корее обновят инфраструктуру у достопримечательностей
Власти Южной Кореи обновят инфраструктуру у туристических достопримечательностей, сообщает TTG Asia. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:27
2020-06-22T14:28
туризм
туризм
новости - туризм
южная корея
чеджу
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южная корея
чеджу
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, южная корея, чеджу
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
Власти Южной Кореи обновят инфраструктуру у туристических достопримечательностей, сообщает
TTG Asia.
Как рассказали в министерстве культуры, спорта и туризма страны, такая мера будет способствовать развитию внутреннего туризма после пандемии.
Обновления обеспечат большую свободу передвижения на объектах, что особенно важно для маломобильных и пожилых путешественников, а также семей с детьми. Предполагается установить интерактивные информационные табло для гостей, которые будут реагировать на голос и прикосновения. Кроме того, планируется отремонтировать туалеты, оборудовать места отдыха, увеличить количество парковок и мест размещения.
"Мы увеличим объем финансирования и сосредоточимся на разработке хорошего туристического контента", — рассказал глава ведомства Пак Ян Ву. Грант в размере 206 тысяч долларов США (первоначально на эти цели было выделено лишь 130 тысяч долларов США) позволит модернизировать многие крупные объекты в провинции Кёнгидо, на острове Чеджу, в провинциях Канвондо и Кёнсан-Намдо.
Кроме того, туркомпании в этих регионах получат индивидуальные консультации специалистов и поддержку маркетологов и специалистов по продвижению, работники смогут пройти учебные курсы.