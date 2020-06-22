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В Подмосковье рассказали о числе автомобилей на дорогах на прошлой неделе
Рекордное количество транспортных средств в период с 15 по 21 июня проехало по дорогам Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:11
лобня
московская область (подмосковье)
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лобня, московская область (подмосковье), химки, общество

В Подмосковье рассказали о числе автомобилей на дорогах на прошлой неделе

12:11 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рекордное количество транспортных средств в период с 15 по 21 июня проехало по дорогам Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"На дорогах Московской области в период с 15 по 21 июня зафиксировано более 17 миллионов автомобилей — это рекордное число транспорта. Прошедшая неделя стала самой загруженной с начала года. Больше всего автомобилей проехало по областным дорогам в пятницу 19 июня — более 2,6 миллиона", - говорится в сообщении.
По сравнению с аналогичным периодом в апреле число транспорта выросло почти вдвое, а по сравнению с началом июня – на 22%, рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в понедельник утром затруднение движения было зафиксировано на трассе А-107 (Малое кольцо), на Ленинградском шоссе в Химках, на улицах Батарейной и Киово в Лобне, а также на других дорожных участках.
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ЛобняМосковская область (Подмосковье)ХимкиОбщество
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