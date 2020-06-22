В Подмосковье рассказали о числе автомобилей на дорогах на прошлой неделе

"На дорогах Московской области в период с 15 по 21 июня зафиксировано более 17 миллионов автомобилей — это рекордное число транспорта. Прошедшая неделя стала самой загруженной с начала года. Больше всего автомобилей проехало по областным дорогам в пятницу 19 июня — более 2,6 миллиона", - говорится в сообщении.