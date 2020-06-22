В Тюменской области рассказали о пациентах с коронавирусом на ИВЛ

Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото

Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Десять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Десять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Тюменской области , сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

"Десять пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих)", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2621); 13 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1498).

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, уточняет штаб.