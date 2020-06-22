https://ria.ru/20200622/1573291258.html
В Тюменской области рассказали о пациентах с коронавирусом на ИВЛ
Десять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Тюменской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:07
2020-06-22T12:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1400x0_80_0_0_4bfca9b355ff7a6863ac090841e4726e.jpg
1
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1400x0_80_0_0_4bfca9b355ff7a6863ac090841e4726e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_4a110562458f1527d12addd9cb666b6b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_888:227:2709:2048_1400x0_80_0_0_2f53cd421028073f478e9c0715157152.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тюменская область