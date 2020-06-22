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В Тюменской области рассказали о пациентах с коронавирусом на ИВЛ
Десять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Тюменской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тюменская область

В Тюменской области рассказали о пациентах с коронавирусом на ИВЛ

12:07 22.06.2020
209
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Десять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Тюменской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Десять пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих)", - говорится в сообщении.
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За минувшие сутки в области зарегистрированы 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2621); 13 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1498).
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТюменская область
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