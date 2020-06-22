Песков объяснил слова Путина о территориальных подарках русского народа

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин , говоря о территориальных подарках русского народа, которые надо вернуть, имел в виду ранее допущенные системные ошибки в конституции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова разъяснить слова Путина в интервью, где он говорил о территориальных подарках русского народа, которые надо вернуть. Эти слова были произнесены в контексте изменения конституции. У пресс-секретаря главы государства спросили, какие именно страны еще должны вернуть подарки.

"Он говорил не о подарках, он говорил о ранее допущенных системных ошибках в конституции, в которой не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд вариантов развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Именно об этом говорил Путин и здесь нужно внимательно это читать", - ответил Песков.

Он добавил, что суть в словах президента заключается именно в ошибках, "которые ранее были допущены, и очень важных моментах, которые не были додуманы в конституции".

На уточняющий вопрос, считает ли президент, что за пределами страны остались территории, которые нужно воссоединить с Россией, Песков ответил: "Нет, президент ничего не говорил о том, остались ли или не остались ли, он говорил именно о просчетах в конституциях предыдущих".