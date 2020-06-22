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Песков объяснил слова Путина о территориальных подарках русского народа
Президент России Владимир Путин, говоря о территориальных подарках русского народа, которые надо вернуть, имел в виду ранее допущенные системные ошибки в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:06
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков объяснил слова Путина о территориальных подарках русского народа

12:06 22.06.2020
27504
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о территориальных подарках русского народа, которые надо вернуть, имел в виду ранее допущенные системные ошибки в конституции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова разъяснить слова Путина в интервью, где он говорил о территориальных подарках русского народа, которые надо вернуть. Эти слова были произнесены в контексте изменения конституции. У пресс-секретаря главы государства спросили, какие именно страны еще должны вернуть подарки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 11:33
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"Он говорил не о подарках, он говорил о ранее допущенных системных ошибках в конституции, в которой не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд вариантов развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Именно об этом говорил Путин и здесь нужно внимательно это читать", - ответил Песков.
Он добавил, что суть в словах президента заключается именно в ошибках, "которые ранее были допущены, и очень важных моментах, которые не были додуманы в конституции".
На уточняющий вопрос, считает ли президент, что за пределами страны остались территории, которые нужно воссоединить с Россией, Песков ответил: "Нет, президент ничего не говорил о том, остались ли или не остались ли, он говорил именно о просчетах в конституциях предыдущих".
У Пескова также спросили, значат ли эти слова президента, что из состава России может выйти какой-то субъект. "Нет, абсолютно, нет… Это вопрос системных просчетов, которые очень важно исключить в нашей нынешней конституции", - ответил он.
Президент России Владимир Путин
20 июня, 16:53
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91970328
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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