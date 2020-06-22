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https://ria.ru/20200622/1573291091.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в день парада Победы
Переменная облачность, которая не помешает воздушной части парада, без осадков и температура до плюс 25 ожидается в день проведения парада в Москве, сообщил РИА РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:06
75 лет великой победы
погода
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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погода, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в день парада Победы

12:05 22.06.2020 (обновлено: 13:06 22.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКабриолеты Aurus на Красной площади
Кабриолеты Aurus на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кабриолеты Aurus на Красной площади
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переменная облачность, которая не помешает воздушной части парада, без осадков и температура до плюс 25 ожидается в день проведения парада в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"На 24 июня, в день парада Победы, погода будет комфортной: переменная облачность без осадков, максимальная температура 23-25 градусов, на начало парада - 20-22 градуса. Ветер северный, 3-8 метров в секунду, днём до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы", - рассказал Синенков.
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По словам синоптика, на начало парада облаков не будет, а в течение дня могут быть небольшие облака, но проведению воздушной части парада они не помешают.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
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75 лет Великой ПобедыПогодаМоскваОбщество
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