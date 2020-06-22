Синоптики рассказали о погоде в Москве в день парада Победы

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переменная облачность, которая не помешает воздушной части парада, без осадков и температура до плюс 25 ожидается в день проведения парада в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На 24 июня, в день парада Победы, погода будет комфортной: переменная облачность без осадков, максимальная температура 23-25 градусов, на начало парада - 20-22 градуса. Ветер северный, 3-8 метров в секунду, днём до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы", - рассказал Синенков.

По словам синоптика, на начало парада облаков не будет, а в течение дня могут быть небольшие облака, но проведению воздушной части парада они не помешают.