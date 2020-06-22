Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 52

ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Летальные случаи среди пациентов с коронавирусной инфекцией шестой день подряд фиксируются во Владимирской области, общее число умерших достигло 52, сообщила в понедельник администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 15 июня их количество достигло 46, на следующий день летальных случаев зафиксировано не было.
"За период наблюдения в области отмечено 52 летальных случая. Выздоровели в регионе 2247 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 21 июня – 41 человек", - говорится в сообщении.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3954 случая COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.