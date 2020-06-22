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https://ria.ru/20200622/1573290876.html
Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 52
Летальные случаи среди пациентов с коронавирусной инфекцией шестой день подряд фиксируются во Владимирской области, общее число умерших достигло 52, сообщила в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:02
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, владимирская область, общество

Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 52

12:02 22.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВодитель скорой медицинской помощи
Водитель скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Водитель скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Летальные случаи среди пациентов с коронавирусной инфекцией шестой день подряд фиксируются во Владимирской области, общее число умерших достигло 52, сообщила в понедельник администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 15 июня их количество достигло 46, на следующий день летальных случаев зафиксировано не было.
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"За период наблюдения в области отмечено 52 летальных случая. Выздоровели в регионе 2247 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 21 июня – 41 человек", - говорится в сообщении.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3954 случая COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
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