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Распространение нового коронавируса
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В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 71
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, общее число умерших возросло до 71, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:01
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алапаевск, ревда, свердловская область, артемовский

В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 71

12:01 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, общее число умерших возросло до 71, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрирована одна смерть больного COVID-19. Общее число случаев – 71", - говорится в сообщении.
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За сутки в Свердловской области зафиксированы 197 новых случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского городского округа, Березовского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Ревды, Ирбита, Камышлова, Нижнесергинского района, Североуральского, Серовского и Сысертского городских округов.
Всего в регионе зарегистрированы 11129 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 687. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлапаевскРевдаСвердловская областьАртемовский
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