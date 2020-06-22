В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 71

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, общее число умерших возросло до 71, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрирована одна смерть больного COVID-19. Общее число случаев – 71", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области зафиксированы 197 новых случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского городского округа, Березовского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Ревды, Ирбита, Камышлова, Нижнесергинского района, Североуральского, Серовского и Сысертского городских округов.
Всего в регионе зарегистрированы 11129 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 687. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 70 человек. Всего уральские врачи вылечили 5566 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.