https://ria.ru/20200622/1573290701.html
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 67
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 67, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:59
2020-06-22T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
общество
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https://ria.ru/20200622/1573272603.html
республика ингушетия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество
НАЛЬЧИК, 22 июн - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 67, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2806 случаев заражения коронавирусом, скончались 66 человек, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент – женщина 1941 года рождения, которая имела сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 22 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 2828 человек. Выздоровели 2283 человека.
Госпитализированы 308 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 197, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6743 человек, остаются под наблюдением 566 человек, в том числе 258 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.