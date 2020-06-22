В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 67

НАЛЬЧИК, 22 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 67, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2806 случаев заражения коронавирусом, скончались 66 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент – женщина 1941 года рождения, которая имела сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в республике выявлены 22 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 2828 человек. Выздоровели 2283 человека.

Госпитализированы 308 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 197, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6743 человек, остаются под наблюдением 566 человек, в том числе 258 – в условиях самоизоляции на дому.