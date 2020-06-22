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https://ria.ru/20200622/1573290701.html
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 67
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 67, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 67

11:59 22.06.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 67, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2806 случаев заражения коронавирусом, скончались 66 человек, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умер один пациент – женщина 1941 года рождения, которая имела сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 22 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 2828 человек. Выздоровели 2283 человека.
Госпитализированы 308 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 197, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6743 человек, остаются под наблюдением 566 человек, в том числе 258 – в условиях самоизоляции на дому.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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