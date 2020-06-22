В Кремле ответили на вопрос о мотивации к работе у чиновников

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что чиновники в целом руководствуются не "рысканьем глазами" в поисках преемника, а более высокими соображениями, служением Родине, заявил пресс-секретарь президента РФ В Кремле считают, что чиновники в целом руководствуются не "рысканьем глазами" в поисках преемника, а более высокими соображениями, служением Родине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее президент Владимир Путин , комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, а нужно не поисками заниматься, а работать.

Отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле какую-то другую мотивацию к работе у чиновников, кроме потенциальной несменяемости президента, Песков отметил, что основная мотивация совсем не связана с этим.

"Люди, которые приходят на государственную службу, они руководствуются гораздо более высокими соображениями. Это работа на государство, это служение Родине", - уточнил Песков.

Он также ответил на просьбу назвать людей, которые пришли работать на государство, но могут "рыскать глазами" и перестать работать в случае, если поправки не будут приняты.

"Могут, но не будут. Да нет, ну это, конечно, шутка. Сам по себе вопрос абсурдный, поэтому здесь нужно понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроении", - ответил Песков.

Журналисты также спросили Пескова, почему же тогда кто-то может "рыскать глазами", если эти люди работают независимо от того, кто находится на посту президента.

"Это не значит, что все это делают. Это абсолютно не взаимоисключающие понятия", - сказал представитель Кремля.