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В Кремле ответили на вопрос о мотивации к работе у чиновников
В Кремле считают, что чиновники в целом руководствуются не "рысканьем глазами" в поисках преемника, а более высокими соображениями, служением Родине, заявил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:58
дмитрий песков
владимир путин
политика
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А Песков все циничней и наглее в своих заявлениях)
140
"В Кремле назвали основной целью российских чиновников служение Родине..." Дополнительные цели их интересуют кажется больше.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле ответили на вопрос о мотивации к работе у чиновников

11:58 22.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что чиновники в целом руководствуются не "рысканьем глазами" в поисках преемника, а более высокими соображениями, служением Родине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Владимир Путин, комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, а нужно не поисками заниматься, а работать.
Отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле какую-то другую мотивацию к работе у чиновников, кроме потенциальной несменяемости президента, Песков отметил, что основная мотивация совсем не связана с этим.
"Люди, которые приходят на государственную службу, они руководствуются гораздо более высокими соображениями. Это работа на государство, это служение Родине", - уточнил Песков.
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Он также ответил на просьбу назвать людей, которые пришли работать на государство, но могут "рыскать глазами" и перестать работать в случае, если поправки не будут приняты.
"Могут, но не будут. Да нет, ну это, конечно, шутка. Сам по себе вопрос абсурдный, поэтому здесь нужно понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроении", - ответил Песков.
Журналисты также спросили Пескова, почему же тогда кто-то может "рыскать глазами", если эти люди работают независимо от того, кто находится на посту президента.
"Это не значит, что все это делают. Это абсолютно не взаимоисключающие понятия", - сказал представитель Кремля.
"Разные части этой системы могут это делать. Далеко не только для этого в нее вносятся поправки, здесь нужно быть корректными", - уточнил Песков.
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1227339206
Обсудить 29
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
А Песков все циничней и наглее в своих заявлениях)
22 июня, 12:24
Eugene Krabs
13130501
"В Кремле назвали основной целью российских чиновников служение Родине..." Дополнительные цели их интересуют кажется больше.
22 июня, 12:24
Николай Баженов
8670101
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