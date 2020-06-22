https://ria.ru/20200622/1573290531.html
Свыше 96% пассажиров Подмосковья носят маски
Более 96% пассажиров общественного транспорта Московской области позаботились о средствах индивидуальной защиты в понедельник утром, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:57
2020-06-22T11:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)