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В Новой Зеландии заморозили активы Винника
Полиция Новой Зеландии заморозила около 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 миллионов долларов США) компании Canton Business Corporation в рамках... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:56
александр винник
франция
новая зеландия
греция
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр винник, франция, новая зеландия, греция, сша, в мире

В Новой Зеландии заморозили активы Винника

11:56 22.06.2020
734
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полиция Новой Зеландии заморозила около 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 миллионов долларов США) компании Canton Business Corporation в рамках международного расследования дела россиянина Александра Винника, который находится под стражей во Франции, сообщается в пресс-релизе полиции.
"Полицейское подразделение Новой Зеландии по возврату активов заморозило 140 миллионов новозеландских долларов Canton Business Corporation и её владельца Александра Винника, которые держали активы в новозеландской компании", - говорится в заявлении полиции.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
19 июня, 14:29
Москалькова попросила Совфед оказать содействие в защите прав Винника
Отмечается, что это самая крупная заморозка активов в истории полиции Новой Зеландии.
"Полиция Новой Зеландии тесно работала с налоговой службой США по этому очень серьезному преступлению", - заявил комиссар полиции Эндрю Костер.
По его словам, этот арест активов демонстрирует, что "Новая Зеландия не является и не будет безопасной гаванью для незаконных доходов, полученных от преступлений в других частях света".
Расследование продолжается в ожидании передачи заявления в Верховный суд с целью конфискации этих активов.
Адвокат Тимофей Мусатов
24 апреля, 15:08
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
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Александр ВинникФранцияНовая ЗеландияГрецияСШАВ мире
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