В Новой Зеландии заморозили активы Винника

"Полицейское подразделение Новой Зеландии по возврату активов заморозило 140 миллионов новозеландских долларов Canton Business Corporation и её владельца Александра Винника, которые держали активы в новозеландской компании", - говорится в заявлении полиции.

"Полиция Новой Зеландии тесно работала с налоговой службой США по этому очень серьезному преступлению", - заявил комиссар полиции Эндрю Костер.

По его словам, этот арест активов демонстрирует, что "Новая Зеландия не является и не будет безопасной гаванью для незаконных доходов, полученных от преступлений в других частях света".