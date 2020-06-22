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Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:03
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, правительство рф, экономика

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

11:54 22.06.2020 (обновлено: 12:03 22.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Возле здания Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В мае распоряжением правительства Казначейству РФ было выделено из резервного фонда около 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.
Согласно новому распоряжению, проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований поручено Минфину России с предоставлением доклада в правительство до 1 февраля 2021 года.
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