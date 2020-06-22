Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае распоряжением правительства Казначейству РФ было выделено из резервного фонда около 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.

Согласно новому распоряжению, проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований поручено Минфину России с предоставлением доклада в правительство до 1 февраля 2021 года.