https://ria.ru/20200622/1573290432.html
Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:54
2020-06-22T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
правительство рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, правительство рф, экономика
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В мае распоряжением правительства Казначейству РФ было выделено из резервного фонда около 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.
Согласно новому распоряжению, проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований поручено Минфину России с предоставлением доклада в правительство до 1 февраля 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.