https://ria.ru/20200622/1573290376.html
Песков рассказал, что за постер лежит на диване в кабинете Путина
Портрет президента Владимира Путина, который находится в его кабинете на диване, передан президенту из Японии и сделан с использованием особой техники на... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:54
2020-06-22T12:08
дмитрий песков
владимир путин
япония
общество
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https://ria.ru/20200619/1573196462.html
1
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, япония, общество