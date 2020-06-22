Песков рассказал, что за постер лежит на диване в кабинете Путина

"Это передали из Японии. В одной из префектур Японии сделали такой его портрет особой техникой, особой древней техникой, на рисовой бумаге", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, по какой причине этот портрет лежит на диване три года, Песков ответил: "Потому что президент считает, что ему там место. Это его личное пространство".