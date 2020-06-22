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Песков рассказал, что за постер лежит на диване в кабинете Путина
Портрет президента Владимира Путина, который находится в его кабинете на диване, передан президенту из Японии и сделан с использованием особой техники на... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:08
дмитрий песков
владимир путин
япония
общество
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дмитрий песков, владимир путин, япония, общество

Песков рассказал, что за постер лежит на диване в кабинете Путина

11:54 22.06.2020 (обновлено: 12:08 22.06.2020)
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© Telegram-канал Пул N3Портрет Президента России в кабинете Владимира Путина
Портрет Президента России в кабинете Владимира Путина
© Telegram-канал Пул N3
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Портрет президента Владимира Путина, который находится в его кабинете на диване, передан президенту из Японии и сделан с использованием особой техники на рисовой бумаге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее журналист Дмитрий Смирнов показал кадр из сюжета телеканала "Россия-1", во время интервью в объектив телекамеры попал черный кожаный диван, на котором лежал портрет Путина.
"Это передали из Японии. В одной из префектур Японии сделали такой его портрет особой техникой, особой древней техникой, на рисовой бумаге", - сказал Песков.
На вопрос журналистов, по какой причине этот портрет лежит на диване три года, Песков ответил: "Потому что президент считает, что ему там место. Это его личное пространство".
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