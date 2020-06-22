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В Нижегородской области число жертв коронавируса превысило 200 человек
Еще трое пациентов с коронавирусом скончались в Нижегородской области, общее количество погибших превысило 200 человек, число заболевших - 15,7 тысячи, сообщает РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:54
2020-06-22T11:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости.
Еще трое пациентов с коронавирусом
скончались в Нижегородской области
, общее количество погибших превысило 200 человек, число заболевших - 15,7 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 22 июня, от коронавируса скончались еще трое жителей области, число летальных случаев достигло 201. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
За сутки в Нижегородской области подтверждено еще 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 15 774 человек. Около 5,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 1,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 14 человек находятся в обсерваторах.
"Выздоровели 8488 человек, то есть 53,3% от общего числа заболевших коронавирусом", - подчеркивается в сообщении.
Тесты на коронавирус, по данным на 22 июня, сдал 344 281 житель Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 4 780 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.