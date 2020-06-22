В Нижегородской области число жертв коронавируса превысило 200 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Еще трое пациентов с Еще трое пациентов с коронавирусом скончались в Нижегородской области , общее количество погибших превысило 200 человек, число заболевших - 15,7 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным на 22 июня, от коронавируса скончались еще трое жителей области, число летальных случаев достигло 201. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

За сутки в Нижегородской области подтверждено еще 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 15 774 человек. Около 5,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 1,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 14 человек находятся в обсерваторах.

"Выздоровели 8488 человек, то есть 53,3% от общего числа заболевших коронавирусом", - подчеркивается в сообщении.

Тесты на коронавирус, по данным на 22 июня, сдал 344 281 житель Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 4 780 человек.