В Калининградской области число жертв коронавируса возросло до 38

"За последние сутки в области подтверждено 29 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось на один случай - скончался мужчина 58 лет, у него было тяжелое течение полисегментарной пневмонии на фоне онкологического заболевания", - сообщили в штабе.

По данным оперштаба, среди заболевших двое детей, в том числе у одного диагностирована пневмония. Только у двоих пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки, заболевание протекает бессимптомно, у остальных 27 COVID-19 определили при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 13 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного - в тяжелой форме.