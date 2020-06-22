https://ria.ru/20200622/1573290259.html
В Калининградской области число жертв коронавируса возросло до 38
Мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области, его гибель стала 38 летальным случаем среди пациентов с COVID-19 в регионе,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:51
2020-06-22T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
калининградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости.
Мужчина, у которого был выявлен коронавирус
, скончался в Калининградской области
, его гибель стала 38 летальным случаем среди пациентов с COVID-19 в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 29 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось на один случай - скончался мужчина 58 лет, у него было тяжелое течение полисегментарной пневмонии на фоне онкологического заболевания", - сообщили в штабе.
По данным оперштаба, среди заболевших двое детей, в том числе у одного диагностирована пневмония. Только у двоих пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки, заболевание протекает бессимптомно, у остальных 27 COVID-19 определили при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 13 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного - в тяжелой форме.
Всего на 22 июня в Калининградской области на COVID-19 обследованы 80,2 тысячи человек. Выявлен 2321 случай заражения, 1218 человек выздоровели, скончались 38. Остаются под медицинским наблюдением 4958 человек, в том числе 99 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.