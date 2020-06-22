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Распространение нового коронавируса
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В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 32 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:49
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи

11:49 22.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 32 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 296 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 32 227.
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За тот же период скончались 3 человека. Общее число летальных случаев составило 1 359.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1899 человек, 72 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 830 находится на карантине, 17 076 выздоровели.
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Минздрав также информирует, что с начала эпидемии в Польше выполнено 1 341 842 теста на коронавирус, протестированы были 1 208 632 человека.
В марте в Польше в связи с распространением коронавируса был введен режим эпидемии, который действует до настоящего момента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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