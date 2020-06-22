В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи

ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше превысило 32 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 296 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 32 227.

За тот же период скончались 3 человека. Общее число летальных случаев составило 1 359.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1899 человек, 72 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 830 находится на карантине, 17 076 выздоровели.

Минздрав также информирует, что с начала эпидемии в Польше выполнено 1 341 842 теста на коронавирус, протестированы были 1 208 632 человека.

В марте в Польше в связи с распространением коронавируса был введен режим эпидемии, который действует до настоящего момента.