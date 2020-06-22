В Алтайском крае произошла вспышка коронавируса

"Это не единственное министерство и ведомство, где были зарегистрированы случаи заболевания… Все жители Алтайского края являются работниками, сотрудниками тех или иных организаций, соответственно, случаи заболевания, они выявлялись, выявляются и будут дальше выявляться… Всеми сотрудниками должны соблюдаться противоэпидемические меры", - резюмировала Калинина.