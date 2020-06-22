В Алтайском крае произошла вспышка коронавируса

БАРНАУЛ, 22 июн - РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла на территории Бийского олеумного завода, заявила на пресс-конференции замглавы Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.
"Выявились инфицированные на Бийском олеумном заводе, специалисты территориального отдела данную ситуацию отрабатывают. То есть мы еще находимся в процессе противоэпидемических мероприятий", - рассказала журналистам замглавы регионального Роспотребнадзора.
По словам Калининой, на предприятии заразились полтора десятка человек. "По заболевшим тактика определяется в зависимости от тяжести состояния заболевания, часть людей находятся в стационаре, часть проходит амбулаторное лечение. Количество заболевших - 15 человек", - уточнила замглавы регионального Роспотребнадзора.
Кроме того, Калинина подтвердила случай заражения коронавирусом в министерстве цифрового развития Алтайского края.
"Это не единственное министерство и ведомство, где были зарегистрированы случаи заболевания… Все жители Алтайского края являются работниками, сотрудниками тех или иных организаций, соответственно, случаи заболевания, они выявлялись, выявляются и будут дальше выявляться… Всеми сотрудниками должны соблюдаться противоэпидемические меры", - резюмировала Калинина.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 73 новых инфицированных коронавирусом, выздоровело – 28 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. По данным регионального оперштаба, число инфицированных в крае достигло 3371, выписаны по выздоровлению 2257 пациентов.
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