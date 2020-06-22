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В Алтайском крае произошла вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса произошла на территории Бийского олеумного завода, заявила на пресс-конференции замглавы Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
вероника калинина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алтайский край
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, вероника калинина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край

В Алтайском крае произошла вспышка коронавируса

11:49 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в госпитале COVID-19 . Архивное фото
БАРНАУЛ, 22 июн - РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла на территории Бийского олеумного завода, заявила на пресс-конференции замглавы Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.
"Выявились инфицированные на Бийском олеумном заводе, специалисты территориального отдела данную ситуацию отрабатывают. То есть мы еще находимся в процессе противоэпидемических мероприятий", - рассказала журналистам замглавы регионального Роспотребнадзора.
По словам Калининой, на предприятии заразились полтора десятка человек. "По заболевшим тактика определяется в зависимости от тяжести состояния заболевания, часть людей находятся в стационаре, часть проходит амбулаторное лечение. Количество заболевших - 15 человек", - уточнила замглавы регионального Роспотребнадзора.
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Кроме того, Калинина подтвердила случай заражения коронавирусом в министерстве цифрового развития Алтайского края.
"Это не единственное министерство и ведомство, где были зарегистрированы случаи заболевания… Все жители Алтайского края являются работниками, сотрудниками тех или иных организаций, соответственно, случаи заболевания, они выявлялись, выявляются и будут дальше выявляться… Всеми сотрудниками должны соблюдаться противоэпидемические меры", - резюмировала Калинина.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 73 новых инфицированных коронавирусом, выздоровело – 28 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. По данным регионального оперштаба, число инфицированных в крае достигло 3371, выписаны по выздоровлению 2257 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВероника КалининаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский край
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