https://ria.ru/20200622/1573289982.html
Иран планирует запустить рекламную кампанию для туристов на 10 языках
Иран к концу июля планирует запустить рекламную кампанию для туристов на 10 языках, в том числе и русском, сообщает Tehran Times. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:27
2020-06-22T12:27
туризм
туризм
новости - туризм
юнеско
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/130953/92/1309539236_0:207:3872:2385_1400x0_80_0_0_df4fc45298baa7d6bbba16a69c6278ac.jpg
https://ria.ru/20200621/1572620018.html
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/130953/92/1309539236_0:207:3872:2385_1400x0_80_0_0_df4fc45298baa7d6bbba16a69c6278ac.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/130953/92/1309539236_208:0:3664:2592_1400x0_80_0_0_b2db351383d2a34fe7e9f695329ce092.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/130953/92/1309539236_640:0:3232:2592_1400x0_80_0_0_4bd2c75a33407a5c57dcab5a679d920c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, юнеско, иран
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
Иран к концу июля планирует запустить рекламную кампанию для туристов на 10 языках, в том числе и русском, сообщает
Tehran Times.
По словам Мохаммад-Эбрагима Лариджани, занимающегося рекламой и маркетингом в сфере туризма, видеоролики о достопримечательностях страны, исторических памятниках и курортах будут не только на фарси, но и на английском, арабском, русском, турецком, азербайджанском, немецком, китайском, французском и японском языках. Это позволит рассказать об Иране как минимум в 100 странах.
Иран может быть интересен туристам, стремящимся познакомиться с древними цивилизациями.
Там расположены два десятка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.