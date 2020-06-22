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Туризм
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Иран планирует запустить рекламную кампанию для туристов на 10 языках
Иран к концу июля планирует запустить рекламную кампанию для туристов на 10 языках, в том числе и русском, сообщает Tehran Times. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:27
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, юнеско, иран

Иран планирует запустить рекламную кампанию для туристов на 10 языках

12:27 22.06.2020
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТуристы на острове Киш в Иране
Туристы на острове Киш в Иране
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Иран к концу июля планирует запустить рекламную кампанию для туристов на 10 языках, в том числе и русском, сообщает Tehran Times.
По словам Мохаммад-Эбрагима Лариджани, занимающегося рекламой и маркетингом в сфере туризма, видеоролики о достопримечательностях страны, исторических памятниках и курортах будут не только на фарси, но и на английском, арабском, русском, турецком, азербайджанском, немецком, китайском, французском и японском языках. Это позволит рассказать об Иране как минимум в 100 странах.
Иран может быть интересен туристам, стремящимся познакомиться с древними цивилизациями.
Там расположены два десятка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Анастасия Волочкова
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