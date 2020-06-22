Иран планирует запустить рекламную кампанию для туристов на 10 языках

По словам Мохаммад-Эбрагима Лариджани, занимающегося рекламой и маркетингом в сфере туризма, видеоролики о достопримечательностях страны, исторических памятниках и курортах будут не только на фарси, но и на английском, арабском, русском, турецком, азербайджанском, немецком, китайском, французском и японском языках. Это позволит рассказать об Иране как минимум в 100 странах.