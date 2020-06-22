В Палестине число заразившихся коронавирусом превысило 1,1 тысячи

ГАЗА, 22 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Палестине достигло 1110, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела.
Ранее премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе объявил, что правительство приняло строгие меры в отношении борьбы с коронавирусом, в том числе было решено закрыть доступ в города Хеврон и Наблус. Штайе также объявил о запрете на все массовые собрания в Палестине, в том числе свадьбы и поминки. В начале июня глава Палестины Махмуд Аббас продлил на месяц режим чрезвычайного положения, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.