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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573289917.html
В Палестине число заразившихся коронавирусом превысило 1,1 тысячи
Число случаев заражения коронавирусом в Палестине достигло 1110, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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наблус (провинция)
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), наблус (провинция), воз, махмуд аббас, палестина, в мире

В Палестине число заразившихся коронавирусом превысило 1,1 тысячи

11:47 22.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 22 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Палестине достигло 1110, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела.
"Восемьдесят два новых случая заражения коронавирусом выявлены в окрестностях города Хеврон, в Наблусе и Рамалле на Западном берегу. Общее число составляет 1110", - заявила эль-Кела.
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Ранее премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе объявил, что правительство приняло строгие меры в отношении борьбы с коронавирусом, в том числе было решено закрыть доступ в города Хеврон и Наблус. Штайе также объявил о запрете на все массовые собрания в Палестине, в том числе свадьбы и поминки. В начале июня глава Палестины Махмуд Аббас продлил на месяц режим чрезвычайного положения, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)Наблус (провинция)ВОЗМахмуд АббасПалестинаВ мире
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