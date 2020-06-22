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Конкурс на лучший IT-стартап объявлен в Московской области
Порядка 1,5 миллиона рублей получит победитель специальной номинации конкурса на лучший IT-стартап среди предпринимателей Московской области, говорится в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:01
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Конкурс на лучший IT-стартап объявлен в Московской области

11:46 22.06.2020 (обновлено: 18:01 22.06.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Порядка 1,5 миллиона рублей получит победитель специальной номинации конкурса на лучший IT-стартап среди предпринимателей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
В рамках выбора проектов для акселерации предпочтение будет отдаваться командам и компаниям, которые разрабатывают продукты и сервисы, связанные со снижением числа оффлайновых взаимодействий между потребителями. К рассмотрению принимаются самые разные проекты — от новых коммуникационных сервисов и систем управления распределенными командами до решений для дистанционного образования и автоматизированной доставки товаров.
"Лучший проект по итогам программы получит 500 тысяч рублей в виде гранта, также предусмотрены награды в специальных номинациях. Правительство Московской области учредило специальную номинацию для подмосковных участников. Победитель получит приз, который будет включать в себя различные услуги для реализации проекта, на общую сумму 1,5 миллиона рублей" - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
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