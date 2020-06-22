Конкурс на лучший IT-стартап объявлен в Московской области

В рамках выбора проектов для акселерации предпочтение будет отдаваться командам и компаниям, которые разрабатывают продукты и сервисы, связанные со снижением числа оффлайновых взаимодействий между потребителями. К рассмотрению принимаются самые разные проекты — от новых коммуникационных сервисов и систем управления распределенными командами до решений для дистанционного образования и автоматизированной доставки товаров.