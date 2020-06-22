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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200622/1573289600.html
Свыше 17 млн автомобилей проехало по дорогам Подмосковья за неделю
Более 17 миллионов транспортных средств проехало по дорогам Московской области с 15 по 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
московская область (подмосковье), интервью - авторы

Свыше 17 млн автомобилей проехало по дорогам Подмосковья за неделю

11:43 22.06.2020
24
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПробка на Ленинградском шоссе
Пробка на Ленинградском шоссе
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Пробка на Ленинградском шоссе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 17 миллионов транспортных средств проехало по дорогам Московской области с 15 по 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"На дорогах Московской области в период с 15 по 21 июня зафиксировано более 17 миллионов автомобилей — это рекордное число транспорта. Прошедшая неделя стала самой загруженной с начала года. По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло почти на 50%, а в сравнении с началом июня — на 22%", - говорится в сообщении
В пресс-службе подчеркнули, что в связи с увеличением числа транспортных средств в области в понедельник утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо – ред.), на Ленинградском шоссе в Химках, на улицах Батарейной и Киово в Лобне, а также на Дмитровском шоссе в Дмитрове.
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