Свыше 17 млн автомобилей проехало по дорогам Подмосковья за неделю

"На дорогах Московской области в период с 15 по 21 июня зафиксировано более 17 миллионов автомобилей — это рекордное число транспорта. Прошедшая неделя стала самой загруженной с начала года. По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло почти на 50%, а в сравнении с началом июня — на 22%", - говорится в сообщении