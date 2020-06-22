Свыше 17 млн автомобилей проехало по дорогам Подмосковья за неделю

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 17 миллионов транспортных средств проехало по дорогам Московской области с 15 по 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"На дорогах Московской области в период с 15 по 21 июня зафиксировано более 17 миллионов автомобилей — это рекордное число транспорта. Прошедшая неделя стала самой загруженной с начала года. По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло почти на 50%, а в сравнении с началом июня — на 22%", - говорится в сообщении
В пресс-службе подчеркнули, что в связи с увеличением числа транспортных средств в области в понедельник утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо – ред.), на Ленинградском шоссе в Химках, на улицах Батарейной и Киово в Лобне, а также на Дмитровском шоссе в Дмитрове.