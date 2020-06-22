В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 33 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В течение суток собрано 25 кубометров топливно-водяной смеси, всего после аварии на ТЭЦ-3 - 32 тысячи 830 кубометров", - сказал собеседник агентства, добавив, что только с акватории реки Амбарная собрали 25 тысяч 341 кубометр (за минувшие сутки - 13 кубометров).
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.