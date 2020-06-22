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В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
Около 33 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:41
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске

11:41 22.06.2020
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 33 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В течение суток собрано 25 кубометров топливно-водяной смеси, всего после аварии на ТЭЦ-3 - 32 тысячи 830 кубометров", - сказал собеседник агентства, добавив, что только с акватории реки Амбарная собрали 25 тысяч 341 кубометр (за минувшие сутки - 13 кубометров).
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Вчера, 10:41
В Якутии собрали более кубометра вылившейся смеси после утечки
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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