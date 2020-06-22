В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске

"В течение суток собрано 25 кубометров топливно-водяной смеси, всего после аварии на ТЭЦ-3 - 32 тысячи 830 кубометров", - сказал собеседник агентства, добавив, что только с акватории реки Амбарная собрали 25 тысяч 341 кубометр (за минувшие сутки - 13 кубометров).