МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Акционерное общество " . Акционерное общество " Мособлэнерго " перейдет на усиленный режим работы в предстоящий выходной по случаю проведения парада Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

"В период с 23 по 25 июня 2020 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для обеспечения максимальной надежности электроснабжения с 17:00 23 июня до 8:00 25 июня в АО "Мособлэнерго" будет введен режим "технологической тишины", который подразумевает запрет всех плановых, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.