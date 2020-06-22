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"Мособлэнерго" перейдет на усиленный режим работы
Акционерное общество "Мособлэнерго" перейдет на усиленный режим работы в предстоящий выходной по случаю проведения парада Победы, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:39
новости подмосковья
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

"Мособлэнерго" перейдет на усиленный режим работы

11:39 22.06.2020
23
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Акционерное общество "Мособлэнерго" перейдет на усиленный режим работы в предстоящий выходной по случаю проведения парада Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
"В период с 23 по 25 июня 2020 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что для обеспечения максимальной надежности электроснабжения с 17:00 23 июня до 8:00 25 июня в АО "Мособлэнерго" будет введен режим "технологической тишины", который подразумевает запрет всех плановых, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.
При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 186 бригад, а при возникновении чрезвычайной ситуации формируется 251 бригада общей численностью более 1500 человек.
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Новости ПодмосковьяМособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")
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