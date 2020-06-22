https://ria.ru/20200622/1573289087.html
Песков рассказал о проработке обновленного плана восстановления экономики
Обновленный план восстановления экономики был представлен президенту в установленные сроки, на его детальную проработку потребуется определенное время, сообщил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:37
2020-06-22T11:37
дмитрий песков
экономика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика