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Песков рассказал о проработке обновленного плана восстановления экономики
Обновленный план восстановления экономики был представлен президенту в установленные сроки, на его детальную проработку потребуется определенное время, сообщил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:37
дмитрий песков
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
60
дмитрий песков, экономика

Песков рассказал о проработке обновленного плана восстановления экономики

11:37 22.06.2020
294
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Обновленный план восстановления экономики был представлен президенту в установленные сроки, на его детальную проработку потребуется определенное время, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он представлен был в установленные сроки председателем правительства. Потребуется определенное время на его проработку, на детальное ознакомление с ним", - ответил Песков на вопрос о том, представлен ли президенту обновленный план восстановления экономики.
Решение о том, когда план будет представлен общественности, пока, по словам Пескова, не принималось.
"Как только оно будет принято, мы вас проинформируем", - добавил пресс-секретарь президента.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Дмитрий ПесковЭкономика
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